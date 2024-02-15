На войне против российских окупантов погиб 18-летний украинский футзалист

Богдан Козак отдал жизнь за независимость Украины.
Юный украинский футзалист Богдан Козак погиб на войне против российских захватчиков.
Трагическую новость сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своей странице в Facebook.
Погибшему воину было всего 18 лет. Козак – воспитанник львовского футзала. Перед вступлением в ряды Сил обороны парень выступал за КИВС "Клуб Игровых Видов Спорта".
В прошлом году Богдан подписал контракт с третьей отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ. Проходил выучку в испанском городе Толедо, после чего выполнял боевые задания на восточном направлении фронта.
"От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана… Слава Герою! Вечная память…", – говорится в сообщении УАФ.
Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб рекордсмен Украины и чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Билоконь.
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