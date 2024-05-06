На войне против российских оккупантов погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике

Александр Пелешенко воевал в рядах ВСУ с 2022 года.

На войне против российских захватчиков погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, участник Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро Александр Пелешенко.

Трагическое известие сообщил государственный тренер сборной Украины по тяжелой атлетике Виктор Слободянюк на своей странице в Facebook.

"Война забирает лучших... Защищая Украину от захватчиков, сегодня, 6 мая, героически погиб Заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр по тяжелой атлетике Александр Пелешенко.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра! Это очень тяжелая потеря для всего тяжелотлетического сообщества Украины. Герои не умирают", – говорится в сообщении.

На момент гибели Пелешенко было 30 лет, он воевал в рядах ВСУ с 2022 года.

Александр становился чемпионом Европы по тяжелой атлетике в 2016-м и 2017 годах. На Олимпийских играх-2016 он остановился в шаге от олимпийской медали, заняв четвертое место.

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