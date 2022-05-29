На войне с оккупантами погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу

На войне с оккупантами погибли два чемпиона Украины по кикбоксингу

Украинские кикбоксеры Назар Макаренко и Александр Фештрига погибли в боях с российскими оккупационными войсками.

Украина продолжает терять отважных своих защитников в боях с российскими оккупантами. После смерти чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Янина стало известно о гибели еще двух спортсменов.

Как сообщается на сайте Ангелы спорта, защищая Украину от загарников, погибли кикбоксеры Назар Макаренко и Александр Фештрига.

25-летний Назар учился в Харьковском национальном университете, работал инструктором в спортивных центрах, отслужил срочную военную службу. Являлся кандидатом в мастера спорта, чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO, тренером. Во время полномасштабного вторжения пошел в терроборону вместе со своим отцом. Вместе они и отправились на территории, где активно ведутся боевые действия и получило ранение несовместимое с жизнью.

Александру с позывным "Сакура" было 42 года, воин был родом из Черновцов. Шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу. Был участником Революции Достоинства, а летом 2014 уехал на фронт добровольцем в составе "Правого сектора". Фештрига в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" защищал Донецкий аэропорт. В 2015 году были ранены пять раз, из них два – тяжело.

Напомним, что за более чем 90 дней широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, погибли более 50 украинских спортсменов.

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