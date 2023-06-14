На войне с Россией погиб 25-летний украинский футболист

На войне с Россией погиб украинский футболист Вячеслав Савицкий, защищавший цвета любительского клуба "Кудровка".

Трагическую новость сообщила пресс-служба "Кудровки" на официальной странице в Instagram.

На момент гибели Савицкому было 25 лет. По информации источника, украинский воин был убит 8 июня 2023 года в Луганской области, вблизи поселка Белогоровка.

"Целая жизнь впереди, если бы российские оккупанты не напали на Украину, а он мужественно не пошел защищать родину. Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь.

Футбольный клуб "Кудровка" соболезнует родителям, родным и всем, кто знал Вячеслава. Вечная память и слава Герою!", – говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб украинский футболист Николай Жидков, который осенью прошлого года покинул польский клуб и вступил в ряды ВСУ.

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