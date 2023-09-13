На войне с Россией погиб брат вратаря "Шахтера" и сборной Украины

На войне с Россией погиб Сергей Ризнык – брат голкипера донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрия Ризныка.

Трагическую новость футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Родненький, для тебя война кончилась.. Мне больно и страшно осознавать, что ты ушел, но ушел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава", – написал вратарь.

Сергей Ризнык погиб 7 сентября в результате минно-взрывной травмы полученной вблизи села Новоегоровка Луганской области.

"Шахтер" на своих официальных ресурсах выразил соболезнования и слова поддержки всем родным и близким погибшего героя.

"Защищая Украину в войне России против нашей страны и получив на фронте ранение в результате минно-взрывной травмы, погиб Сергей Ризнык, брат вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка. Ему было 34 года. Вечная память и уважение Сергею Ризныку. Героям слава", – написала пресс-служба "горняков".

Отметим, что это уже второе за последнюю неделю ужасное известие для украинского футбольного сообщества. Ранее стало известно о гибели на фронте Юрия Дятлюка – брата защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика.

Читайте также:

Умер выдающийся биатлонный тренер, с которым сборная Украины выиграла историческое "золото" Олимпиады

Вернулся из-за границы, чтобы защищать родину: на войне с Россией погиб украинский легкоатлет

На войне с Россией погиб победитель Кубка Украины по карате