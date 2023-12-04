На войне с Россией погиб экс-футболист ряда украинских клубов

Виталий Зализняк пожертвовал своей жизнью, защищая Украину от захватчиков.

На войне с российскими оккупантами погиб бывший футболист ряда украинских клубов Виталий Зализняк.

Трагическую новость сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своей странице в Facebook.

50-летний Зализняк был солдатом, наводчиком пулеметного отделения взвода огневой поддержки роты огневой поддержки.

Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зализничное он получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

За свою футбольную карьеру Виталий играл на позиции защитника за ФК "Космос" (Павлоград), ФК "Металлург" (Новомосковск), ФК "Мариуполь", ФК "Торпедо" (Запорожье), ФК "Сталь" (Каменское), ФК "Электрометаллург-НЗФ" (Никополь).

Отметим, что это уже далеко не первая за последнее время невосполнимая потеря для украинского футбольного сообщества.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб бывший футболист "Ворсклы", "Металлиста" и "Зари" Александр Гончар. Также в борьбе с агрессором погиб экс-игрок "Волыни" и тернопольской "Нивы" Роман Годованый.

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