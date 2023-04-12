На войне с Россией погиб мастер спорта Украины по тяжелой атлетике

Полномасштабная война с российскими оккупантами унесла жизнь мастера спорта Украины международного класса по тяжелой атлетике Игоря Дорошенко.

Трагическую новость сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины.

"Поступила очень грустная новость. 10 апреля от полученных ранений оборвалась жизнь Игоря Дорошенко, мастера спорта Украины международного класса по тяжелой атлетике.

Он защищал нашу родную страну от захватчиков с самого начала полномасштабного вторжения и отдал жизнь за нашу свободу. Герои не умирают! Слава Украине!", – сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины на своей странице в Facebook.

Детали и место гибели героя родом из Кривого Рога не указываются.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб известный велогонщик из Киева Константин Дейнека.

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