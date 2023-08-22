На войне с Россией погиб победитель Кубка Украины по карате

Сергей Березняк отдал жизнь, защищая родину от захватчиков.
На войне с Россией погиб призер чемпионата и победитель Кубка Украины по карате Сергей Березняк.
Трагическое известие сообщил друг погибшего Сергей Тимченко на странице в Facebook.
Он отметил, что Березняк погиб во время выполнения боевого задания в рядах ВСУ. У него остались двое детей и беременная жена.
До начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Березняк профессионально занимался карате. Он становился призером чемпионата и победителем Кубка Украины-2015.
Позже Сергей начал работать тренером и открыл в Валках спортивный клуб по карате, где занимались многие призеры чемпионатов Украины всех возрастов,
Ранее сообщалось, что на войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева.
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