Элеонора Мальцева отдала жизнь в борьбе против российских окупантов.

На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева.

Трагическое известие сообщает Women's sport UA на своей странице в Facebook.

Мальцева была военной и волонтером.

Ей было всего 34 года. У Элеоноры остался 14-летний сын Тимофей.

На профессиональном уровне Мальцева выступала за десятикратного чемпиона Украины "Беличанку-НПУ". Также она защищала цвета сборной Украины по футзалу.

Отметим, что Мальцева была одной из тех, кто принимал участие в историческом, первом матче женской сборной Украины по футзалу, в котором "сине-желтые" в сентябре 2007 года разгромили соперниц из Узбекистана со счетом 7:1.

Ранее сообщалось, что на войне против России погиб 21-летний украинский футболист Кирилл Молоков.

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