Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по греко-римской борьбе

Сергею Шумилову был 31 год.

Максим Приходько
Сергей Шумилов

Сергей Шумилов / Телеграмма-канал Greco-Roman Wrestling Ukraine

На войне против российских оккупантов погиб чемпион Украины по греко-римской борьбе Сергей Шумилов.

Трагическое известие сообщили в Telegram-канале Greco-Roman Wrestling Ukraine.

Шумилов погиб 4 января 2026 года в возрасте 31 года, защищая независимость Украины. Он присоединился к ВСУ в начале 2022 года.

"В начале 2022 года он сменил борцовское трико на военную форму. До последнего вздоха Сергей оставался верным присяге, отдав за нашу свободу самое ценное – свою жизнь", – говорится в сообщении.

Шумилов был многократным чемпионом и призером всеукраинских и международных соревнований по греко-римской борьбе, кандидатом в мастера спорта.

У погибшего героя остались мать и маленький сын, который будет теперь расти без отца.

Дата публикации
Количество просмотров
147
