На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по греко-римской борьбе
Сергею Шумилову был 31 год.
На войне против российских оккупантов погиб чемпион Украины по греко-римской борьбе Сергей Шумилов.
Трагическое известие сообщили в Telegram-канале Greco-Roman Wrestling Ukraine.
Шумилов погиб 4 января 2026 года в возрасте 31 года, защищая независимость Украины. Он присоединился к ВСУ в начале 2022 года.
"В начале 2022 года он сменил борцовское трико на военную форму. До последнего вздоха Сергей оставался верным присяге, отдав за нашу свободу самое ценное – свою жизнь", – говорится в сообщении.
Шумилов был многократным чемпионом и призером всеукраинских и международных соревнований по греко-римской борьбе, кандидатом в мастера спорта.
У погибшего героя остались мать и маленький сын, который будет теперь расти без отца.
