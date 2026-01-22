На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по греко-римской борьбе

Сергей Шумилов / Телеграмма-канал Greco-Roman Wrestling Ukraine

На войне против российских оккупантов погиб чемпион Украины по греко-римской борьбе Сергей Шумилов.

Трагическое известие сообщили в Telegram-канале Greco-Roman Wrestling Ukraine.

Шумилов погиб 4 января 2026 года в возрасте 31 года, защищая независимость Украины. Он присоединился к ВСУ в начале 2022 года.

"В начале 2022 года он сменил борцовское трико на военную форму. До последнего вздоха Сергей оставался верным присяге, отдав за нашу свободу самое ценное – свою жизнь", – говорится в сообщении.

Шумилов был многократным чемпионом и призером всеукраинских и международных соревнований по греко-римской борьбе, кандидатом в мастера спорта.

У погибшего героя остались мать и маленький сын, который будет теперь расти без отца.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб украинский альпинист.

Также мы рассказывали, что украинский футзалист погиб на войне с российскими оккупантами.