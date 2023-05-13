На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по хоккею

На войне с Россией погиб известный украинский хоккеист и тренер Александр Хмиль.

Печальное известие сообщила Федерация хоккея Украины.

Хмиль погиб во время выполнения боевого задания под Бахмутом. Ему было 42 года.

Александр на профессиональном уровне играл в хоккей в течение 18 лет. В 2007-м Хмиль стал чемпионом Украины в составе АТЕКа, а в 2005-м стал серебряным призером национального чемпионата с "Днепровскими Волками", в 2006-м и 2009-м выигрывал "бронзу".

После завершения профессиональной карьеры Александр продолжал выступать на любительском уровне за киевские "Автомобилист" и "Спарту", а также работал главным тренером в киевском "Рапиде" (2015-2016), броварских "Волках" (2017/2018) и женской "Украиночке" (2019-2020).

С начала полномасштабного российского вторжения Хмиль с оружием в руках стал на защиту Украины. Сначала он защищал столицу в отряде киевской территориальной обороны, а затем в статусе военнослужащего ВСУ выполнял боевые задания в горячих точках в других регионах нашего государства.

На гибель Хмиля у себя в Twitter отреагировал выдающийся олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Чехии Доминик Гашек.

"Грустная новость. Когда мы болеем за наших ребят на чемпионате мира, давайте не забывать, что турнир может продолжаться благодаря этим героям. Украинские хоккеисты воюют и гибнут на передовой, а в НХЛ российские хоккеисты рекламируют свою страну, которая убивает и убивает в демократической Украине", – написал Гашек.

Ранее сообщалось, что украинский легкоатлет Роман Полищук погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом. Кроме того, в ходе обороны Бахмута погиб известный украинский гандболист Роман Пронюк.

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