На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по кикбоксингу

На войне с Россией погиб украинский кикбосер Максим Бордусь.

Трагическое известие сообщил сайт Спортивного комитета Украины "Ангелы спорта", где рассказывают истории погибших в результате российской агрессии украинских спортсменов.

"Каждый день приближал победу Украины с оружием в руках, но сам ее не увидит. 11 июня 2023 года в ожесточенных боях против российских захватчиков погиб кикбоксер Максим Бордусь.

Всегда улыбчивый и готовый прийти на помощь в любой момент – таким помнят его товарищи в спортивном кругу. Максим становился победителем и призером десятков турниров и был чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO", – говорится в сообщении.

Также на сайте президента размещена петиция с призывом присвоить погибшему звание Героя Украины.

Бордусь родился в 2000 году в Киеве. В день полномасштабного российского вторжения он добровольно мобилизовался.

Сначала Максим воевал в составе 112 бригады ТРО в Киеве и Киевской области, а затем отправился на Лиманское направление. В марте этого года перевелся в штурмовую бригаду "Азов".

В течение двух месяцев шла подготовка, после которой он и его подразделение отправились на Запорожское направление. Кикбосер погиб от вражеского снаряда, выполняя боевое задание.

Ранее сообщалось, что на войне с Россией погиб 25-летний украинский футболист Вячеслав Савицкий.

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