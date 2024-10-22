На войне с российскими оккупантами погиб экс-футболист юношеской сборной Украины

Дмитрий Богачев отдал свою жизнь за независимость Украины.

На войне против российских оккупантов погиб бывший футболист юношеской сборной Украины Дмитрий Богачев.

Трагическое известие обнародовал футбольный клуб "Тростянец", за который Богачев выступал в 2020-2021 годах.

Отмечается, что о смерти Дмитрия сообщил его бывший одноклубник по ПФК "Сумы" голкипер Александр Литвиненко.

На фронте Богачев был боевым медиком. Известно, что ранее он воевал в районе Авдеевского коксохимического завода. Павшему воину теперь навсегда 32 года.

Богачев – воспитанник сумского футбола. С 2010 по 2020 год он выступал за ПФК "Сумы", сыграл 184 матча и забил 35 мячей.

Дмитрий был победителем Второй лиги Украины в сезоне-2011/12. В том же году вызвался в сборную Украины U-20, за которую провел один поединок.

Самой успешной для Дмитрия была кампания-2014/15. Он принял участие в 27 матчах, в которых отличился 10 забитыми голами. Это позволило ему занять четвертое место в гонке бомбардиров Первой лиги.

В течение карьеры он также выступал за "Викторию" из Николаевки и польскую "Орлету".

Ранее сообщалось, что на войне против российских захватчиков погиб футбольный тренер из Киева Денис Скляренко.

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