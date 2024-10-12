На войне с российскими оккупантами погиб футбольный тренер из Киева

Денис Скляренко отдал свою жизнь за независимость Украины.

На войне против российских оккупантов погиб тренер футбольного клуба "Троещина" Денис Скляренко.

Трагическое известие сообщили в Департаменте молодежи и спорта города Киева.

Скляренко – выпускник Национального университета физического воспитания и спорта. Получив диплом тренера по футболу, работал в футбольном клубе "Троещина".

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину он добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112-й бригаде. За свои заслуги был награжден "Золотым Крестом".

Жизнь Дениса оборвалась на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что на войне против российских захватчиков погиб украинский гандболист Роман Заец.

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