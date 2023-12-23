На войне с российскими оккупантами погиб известный боксерский судья

На войне с российскими захватчиками погиб украинский боксерский судья международной категории Эльчин Мурадов.

Трагическое известие сообщила Федерация бокса Украины.

Мурадов погиб на фронте в результате российского артиллерийского удара. Он был главным боксерским судьей Киева.

"Стало известно, что находясь на фронте, в результате российского артиллерийского удара погиб наш друг, собрат, судья международной категории Эльчин Мурадов.

Эльчин Мурадов с первых дней российского вторжения пошел защищать Украину от врага. До войны он сделал очень много для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Мы всегда будем помнить обо всем, что сделал этот порядочный и хороший человек.

Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Эльчина! Вечная память и слава Герою, который погиб защищая нашу Родину! Никогда не забудем!", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб юный украинский фехтовальщик Федор Епифанов.

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