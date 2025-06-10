- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 412
- Время на прочтение
- 1 мин
На войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по прыжкам в воду
Никита Козубенко служил в рядах Национальной гвардии Украины.
На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по прыжкам в воду Никита Козубенко.
Трагическую новость сообщил Спортивный комитет Украины на своей странице в Facebook.
Никите был 31 год. Он служил в рядах Национальной гвардии и погиб на фронте.
"На войне с российскими захватчиками погиб Никита Козубенко – мастер спорта Украины по прыжкам в воду, тренер, боец Национальной гвардии.
Никита родом из Николаева. Пришел в спорт в юном возрасте остался в нем на годы. Получил звание Мастера спорта Украины, работал тренером по прыжкам в воду с 2017 года, имел вторую тренерскую категорию. Окончил Черноморский государственный университет имени Петра Могилы в 2018 году. Все это было его настоящей жизнью – обучение, спорт, тренировки, воспитание молодежи.
В самое тяжелое для страны время Никита взял в руки оружие, чтобы стать на защиту родной земли. Служил в составе Национальной гвардии Украины. Погиб на фронте", – говорится в посте.
Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб обладатель черного пояса по джиу-джитсу Александр Кладиенко.