На войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по прыжкам в воду

Никита Козубенко / © Спортивный комитет Украины

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На войне против российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по прыжкам в воду Никита Козубенко.

Трагическую новость сообщил Спортивный комитет Украины на своей странице в Facebook.

Никите был 31 год. Он служил в рядах Национальной гвардии и погиб на фронте.

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"На войне с российскими захватчиками погиб Никита Козубенко – мастер спорта Украины по прыжкам в воду, тренер, боец Национальной гвардии.

Никита родом из Николаева. Пришел в спорт в юном возрасте остался в нем на годы. Получил звание Мастера спорта Украины, работал тренером по прыжкам в воду с 2017 года, имел вторую тренерскую категорию. Окончил Черноморский государственный университет имени Петра Могилы в 2018 году. Все это было его настоящей жизнью – обучение, спорт, тренировки, воспитание молодежи.

В самое тяжелое для страны время Никита взял в руки оружие, чтобы стать на защиту родной земли. Служил в составе Национальной гвардии Украины. Погиб на фронте", – говорится в посте.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб обладатель черного пояса по джиу-джитсу Александр Кладиенко.

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