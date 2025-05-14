На войне с российскими оккупантами погиб обладатель черного пояса по джиу-джитсу

Александр Кладиенко / © facebook.com/sergey.lyskov.9

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На войне против российских оккупантов погиб обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Александр Кладиенко.

Трагическую новость на своей странице в Facebook сообщил трехкратный чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу Сергей Лысков.

"В бою, защищая независимость Украины, погиб мой ученик, друг, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу – Александр Кладиенко.

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Он являлся примером силы духа и веры в победу. На татами он заряжал всех вокруг энергией и уверенностью, а на передовой отдал свою жизнь за свободную Украину.

Невозможно подобрать слова, чтобы выразить боль потери. Светлая память герою. Покойся с миром", – написал Лысков.

Кладиенко погиб в возрасте 57 лет. Он был бойцом 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб титулованный украинский гребец Александр Калиниченко.

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