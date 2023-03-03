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На войне с российскими оккупантами погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
1066
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1 мин
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На войне с российскими оккупантами погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу

Олег Рисак / Фото: facebook.com/scu.org.ua

Олег Рисак защищал Украину от захватчиков из РФ.

Жизнь еще одного украинского спортсмена забрала война с Россией. На донецком направлении погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу Олег Рисак.

Трагическое известие сообщил Спортивный Комитет Украины на странице Facebook.

Рисак погиб 24 октября в свой день рождения – тогда ему исполнилось 25 лет. Однако о смерти спортсмена стало известно только сейчас.

Олег был победителем Кубка мира и Европы по кикбоксингу WAKO в разделе фул-контакт в 2016 году, многократным чемпионом Украины, имел звание кандидата в мастера спорта.

В ряды Вооруженных сил Украины он вступил в 2019 году.

Ранее сообщалось, что во время обороны Бахмута погиб известный украинский гандболист Роман Пронюк.

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Дата публикации
Просмотры
1066
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