На войне с российскими оккупантами погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу

Олег Рисак защищал Украину от захватчиков из РФ.
Жизнь еще одного украинского спортсмена забрала война с Россией. На донецком направлении погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу Олег Рисак.
Трагическое известие сообщил Спортивный Комитет Украины на странице Facebook.
Рисак погиб 24 октября в свой день рождения – тогда ему исполнилось 25 лет. Однако о смерти спортсмена стало известно только сейчас.
Олег был победителем Кубка мира и Европы по кикбоксингу WAKO в разделе фул-контакт в 2016 году, многократным чемпионом Украины, имел звание кандидата в мастера спорта.
В ряды Вооруженных сил Украины он вступил в 2019 году.
Ранее сообщалось, что во время обороны Бахмута погиб известный украинский гандболист Роман Пронюк.
Читайте также:
Обладатель Кубка мира по ММА погиб на войне с российскими оккупантами
Было 28 лет: украинский футболист погиб в боях под Бахмутом