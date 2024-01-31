На войне с российскими оккупантами погиб победитель Универсиады и вице-чемпион Украины по хоккею

Бывший украинский хоккеист Денис Пашинский погиб на войне против России.

Печальную весть сообщила пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Денис был мобилизован летом 2022 года и выполнял задачи на разных направлениях.

На прошлой неделе он вместе с собратьями попал под минометный огонь и был завален в блиндаже. Бойца эвакуировали в одну из больниц Днепра, где за его жизнь до последнего боролись медики. К сожалению, 27 января от полученных ранений Пашинский умер.

Денис родился 28 апреля 1978 года в Киеве. Был воспитанником школы "Крыжинки", играл на позиции вратаря. Пашинский выигрывал "бронзу" чемпионата Украины с "Донбассом" и становился серебряным призером в составе "Киева".

В составе сборной Украины голкипер завоевал "золото" Универсиады-1999 в словацком Попраде, а в 2001 году стал бронзовым призером Универсиады в польском Закопане.

Ранее сообщалось, что на войне против РФ погиб воспитанник "Динамо" и экс-футболист молодежной сборной Украины Сергей Рожок.

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