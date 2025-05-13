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На войне с российскими оккупантами погиб титулованный украинский гребец
Двухкратный призер чемпионатов мира по гребле Александр Калиниченко отдал свою жизнь за независимость Украины.
На войне против российских оккупантов погиб титулованный украинский гребец Александр Калиниченко.
Трагическое известие сообщил Фастовский городской совет в своем Telegram-канале.
После начала полномасштабного российского вторжения 12 марта 2022 года Александр добровольцем пошел в Вооруженные Силы Украины. Он защищал родину, начиная с Киевской области, позже – в боях за Бахмут.
После контузии 4 января 2023 года продолжил службу, несмотря на ранение. За героизм во время обороны города 31 мая 2023 года был награжден медалью "За оборону Бахмута".
В дальнейшем защищал Украину на Купянском направлении, а с ноября 2023 года – на Запорожском. 30 ноября 2023 года, после выхода на боевое задание, прекратил выходить на связь. С тех пор считался пропавшим без вести.
Более полутора лет шли поиски через официальные и волонтерские каналы. К сожалению, впоследствии подтвердилась его гибель.
В 1983 году Калиниченко стал чемпионом Европы среди юниоров в составе каноэ-семерки. В дуэте с Виктором Ренейским в 1986 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Монреале (500 м). В 1993 году в составе сборной Украины выборол "бронзу" чемпионата мира в Копенгагене в составе каноэ-четверки.
За спортивные достижения получил почетное звание "Мастер спорта СССР международного класса". Окончил Киевский государственный институт физической культуры (1990), квалификация – преподаватель-тренер по гребному спорту. Много лет работал тренером, передавая свой опыт молодому поколению.
Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб украинский спортивный журналист Владимир Коцур.