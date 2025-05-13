На войне с российскими оккупантами погиб титулованный украинский гребец

Александр Калиниченко / Фото: Фастовский городской совет

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На войне против российских оккупантов погиб титулованный украинский гребец Александр Калиниченко.

Трагическое известие сообщил Фастовский городской совет в своем Telegram-канале.

После начала полномасштабного российского вторжения 12 марта 2022 года Александр добровольцем пошел в Вооруженные Силы Украины. Он защищал родину, начиная с Киевской области, позже – в боях за Бахмут.

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После контузии 4 января 2023 года продолжил службу, несмотря на ранение. За героизм во время обороны города 31 мая 2023 года был награжден медалью "За оборону Бахмута".

В дальнейшем защищал Украину на Купянском направлении, а с ноября 2023 года – на Запорожском. 30 ноября 2023 года, после выхода на боевое задание, прекратил выходить на связь. С тех пор считался пропавшим без вести.

Более полутора лет шли поиски через официальные и волонтерские каналы. К сожалению, впоследствии подтвердилась его гибель.

В 1983 году Калиниченко стал чемпионом Европы среди юниоров в составе каноэ-семерки. В дуэте с Виктором Ренейским в 1986 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Монреале (500 м). В 1993 году в составе сборной Украины выборол "бронзу" чемпионата мира в Копенгагене в составе каноэ-четверки.

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За спортивные достижения получил почетное звание "Мастер спорта СССР международного класса". Окончил Киевский государственный институт физической культуры (1990), квалификация – преподаватель-тренер по гребному спорту. Много лет работал тренером, передавая свой опыт молодому поколению.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб украинский спортивный журналист Владимир Коцур.