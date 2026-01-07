На войне с российскими оккупантами погиб украинский альпинист

Владимир Василишин / Федерация альпинизма и скалолазания Украины

На войне против российских оккупантов погиб украинский альпинист Владимир Василишин.

Трагическое известие сообщила Федерация альпинизма и скалолазания Украины.

Владимир был альпинистом, спасателем, гидом и скайранером, кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, чемпионом Украины по этой дисциплине. В его альпинистском наследии – успешные восхождения на Казбек (5033 м), Монблан (4810 м) и Маттерхорн (4478 м). Ему было 33 года.

"5 января, утром, он зарегистрировался для участия в чемпионате Украины по ски-альпинизму, который должен состояться через несколько дней. Это должен был быть его первый старт в этой дисциплине. Он очень этого ожидал и волновался, что сможет выйти лишь на один забег из-за службы. 5 января, вечером, его командир сообщил, что Вова погиб..." – говорится в заявлении федерации.

Василишин служил парамедиком в 241-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Имел звание сержанта. Он защищал Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

