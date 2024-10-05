На войне с российскими оккупантами погиб украинский гандболист

Роман Заец отдал жизнь за независимость Украины.

На войне против российских оккупантов погиб украинский гандболист Роман Заец.

Трагическую новость сообщила Федерация гандбола Украины.

Отмечается, что Роман погиб 27 сентября 2024 года под Донецком. Ему было 29 лет.

Заяц был выпускником 2018 года факультета педагогического образования Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского, который учился на кафедре спортивных и рекреационных игр (спортивная специализация – гандбол).

Роман неоднократно становился победителем универсиад Львовской области, бронзовым призером Универсиады Украины 2015 года, серебряным призером Универсиады Украины 2017 года, был игроком команды чемпионата Украины "СКА-Львов".

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб двукратный чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.

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