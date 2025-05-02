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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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178
Время на прочтение
1 мин

На войне с российскими оккупантами погиб украинский спортивный комментатор

Вячеслав Кобржицкий положил свою жизнь, защищая Украину от врага.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Вячеслав Кобржицкий

Вячеслав Кобржицкий / © facebook.com/kyivautomotoclub

На войне против российских оккупантов погиб украинский спортивный комментатор Вячеслав Кобржицкий.

Трагическую новость сообщил его коллега Виталий Волочай в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Кобржицкий погиб в рядах ВСУ на Донецком направлении.

"Вячеслав Кобржицкий, мой коллега, автоспортивный комментатор Сетанты, отдал свою жизнь, защищая Украину в Донецкой области.

Слава мобилизовался в ВСУ некоторое время назад, и попросил у нас одного в чате комментаторов Сетанты "Не скучайте без меня". Герои не умирают", – написал Волочай.

Кобржицкий сначала был обозревателем Формулы-1, а в 2020 году присоединился к Setanta Sports и стал комментатором "королевских автогонок".

Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб украинский спортивный журналист Владимир Коцур.

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Дата публикации
Количество просмотров
178
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