На войне с российскими оккупантами погиб украинский спортивный комментатор

Вячеслав Кобржицкий / © facebook.com/kyivautomotoclub

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На войне против российских оккупантов погиб украинский спортивный комментатор Вячеслав Кобржицкий.

Трагическую новость сообщил его коллега Виталий Волочай в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Кобржицкий погиб в рядах ВСУ на Донецком направлении.

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"Вячеслав Кобржицкий, мой коллега, автоспортивный комментатор Сетанты, отдал свою жизнь, защищая Украину в Донецкой области.

Слава мобилизовался в ВСУ некоторое время назад, и попросил у нас одного в чате комментаторов Сетанты "Не скучайте без меня". Герои не умирают", – написал Волочай.

Кобржицкий сначала был обозревателем Формулы-1, а в 2020 году присоединился к Setanta Sports и стал комментатором "королевских автогонок".

Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб украинский спортивный журналист Владимир Коцур.