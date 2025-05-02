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На войне с российскими оккупантами погиб украинский спортивный комментатор
Вячеслав Кобржицкий положил свою жизнь, защищая Украину от врага.
На войне против российских оккупантов погиб украинский спортивный комментатор Вячеслав Кобржицкий.
Трагическую новость сообщил его коллега Виталий Волочай в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Кобржицкий погиб в рядах ВСУ на Донецком направлении.
"Вячеслав Кобржицкий, мой коллега, автоспортивный комментатор Сетанты, отдал свою жизнь, защищая Украину в Донецкой области.
Слава мобилизовался в ВСУ некоторое время назад, и попросил у нас одного в чате комментаторов Сетанты "Не скучайте без меня". Герои не умирают", – написал Волочай.
Кобржицкий сначала был обозревателем Формулы-1, а в 2020 году присоединился к Setanta Sports и стал комментатором "королевских автогонок".
Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб украинский спортивный журналист Владимир Коцур.