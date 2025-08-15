На YouTube-канале Дениса Бойко запустили новую рубрику с обзорами и аналитикой игры вратарей УПЛ

"Игра в воротах"

В новой рубрике "Игра в воротах" Денис Бойко будет рассматривать и анализировать игру голкиперов разных клубов украинской Премьер-лиги по футболу.

В первом выпуске на YouTube-канале Дениса Бойко ведущие подробно разобрали матч между "Карпатами" и "Шахтером", а также самые интересные моменты с участием вратарей из других поединков второго тура УПЛ.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

Цель новой рубрики – подробно и профессионально осматривать игру голкиперов украинских клубов в рамках УПЛ. Первыми голкиперами, чью игру обсудили в эпизоде, являются Дмитрий Ризнык, который играет за "Шахтер", и Назар Домчак, игрок львовских "Карпат".

"Нападающий мог сыграть в этом эпизоде на опережение и голкипер мог сфолить на нем, задев его и пойдя до конца, потому что, когда голкипер уже разогнался, очень трудно остановиться. Нападающий играет в таком моменте на опережение и может быть даже пенальти. Поэтому в этом эпизоде не до конца слаженные действия между голкипером и защитником, но принятие решения защитником правильное" , – прокомментировал Денис один из моментов ключевого матча второго тура УПЛ.

Такие детальные голкиперские разборы сосредоточены не только на обсуждении действий игроков на поле, но и возможных решений футболистов, которые могли бы улучшить или ухудшить ситуацию на матче.

Также в первом выпуске новой рубрики обсудили лучший двойной сейв этого тура от Александра Кемкина на матче "Кривбасса" с харьковским "Металлистом 1925" в Кривом Роге, яркие моменты Олега Билыка в игре между черкасским ЛНЗ и "Эпицентром" из Каменца-Подольского и голевую передачу Антона Яшкова в поединке между луганской "Зарей" и "Кудровкой".

Этот выпуск рубрики "Игра в воротах" тестовый, последующие выпуски и их частота зависит от заинтересованности зрителей к новому формату и их реакций в комментариях. Поэтому призываем делиться своими мыслями в комментариях к эпизоду .

Напомним, что также на YouTube-канале Дениса Бойко выходят интервью с украинскими и иностранными футболистами, ведущим которого является экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Денис Бойко. Это площадка для глубоких разговоров с теми, кто творит историю украинского спорта.