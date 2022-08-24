На звездного теннисиста подали в суд из-за скандального инцидента в финале Wimbledon: что он сделал

Зрительница финала Wimbledon-2022 будет судиться с австралийским теннисистом Ником Кирьосом из-за того, что он назвал ее пьяной во время решающего матча турнира.

В финале нынешнего Уимблдона соревновались Ник Кирьос и Новак Джокович. Австралиец проиграл свой дебютный финал турнира Большого шлема, а сам матч не обошелся без скандального инцидента.

Во время финала Кирьос неоднократно жаловался на зрительницу на трибунах, которая отвлекала его во время подачи. Ник предположил, что фанатка была пьяна, после чего ее заставили покинуть арену. Позже об этой ситуации также писали в СМИ.

"Она отвлекает меня, когда я подаю в финале Уимблдона. Она пьяна к чертям и разговаривает со мной с первого ряда посреди игры, поэтому выгоните ее. Я знаю, о ком именно идет речь - о той, что выглядит так, будто она сделала 700 подходов за напитками", - жаловался Кирьос судье во время матча.

Как сообщает BBC, теперь женщина по имени Анна Палус собирается судиться с теннисистом за клевету. Она утверждает, что слова Кирьоса не соответствовали действительности и оскорбили членов ее семьи.

"Дело не только в том, что мне нанесли вред в день матча, заставив уйти с арены. Но неправдивые заявления господина Кирьоса транслировались и были прочитаны миллионной аудиторией во всем мире, чем нанесли мне и моей семье существенный вред и несчастье. Необходимость в оправдании и том, чтобы не допустить такие обвинения, - единственные причины для судебного обращения: все убытки, которые будут возмещены, пойдут на благотворительность. Надеюсь, что господин Кирьос подумает о вреде, причиненном мне и моей семье, и предложит быстрое решение этой истории. Если же он не хочет этого делать, я собираюсь отстаивать свое оправдание в Высшем суде", - приводят слова женщины в адвокатской компании.

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