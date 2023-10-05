"Набрал вес и немного постарел": экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Карл Фроч считает, что "Цыганский король" победит украинца, если хорошо подготовится к поединку.

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился прогнозом на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

46-летний британец заявил, что его соотечественник сможет победить украинского боксера, однако только при условии надлежащей подготовки к поединку.

"Поставить на Усика нетрудно. У этого парня есть навыки, после перехода в супертяжелый вес он встречался с гигантами. Усик набрал вес и немного постарел, но то же касается и Фьюри.

Если оба бойца покажут свое лучшее выступление, то это подбрасывание монетки. Но если реально смотреть на вещи, хорошо подготовленный Фьюри заберет бой. Это будет нелегко, но, скорее всего, он будет использовать размах рук, чтобы держать Усика на дистанции", – цитирует Фроча Boxing 24/7.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Ранее сообщалось, что временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей сделал прогноз на бой Усик – Фьюри.

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