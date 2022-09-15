Набросали 11 "сухих" мячей: сборная Украины разнесла Аргентину на Чемпионате мира по сокке (видео)

Мужская сборная Украины разгромила команду Аргентины в своем третьем матче Чемпионата мира-2022 по сокке, который проходит в Будапеште.

Поединок завершился со счетом 11:0 в пользу украинской сборной.

Еще до перерыва украинцы отгрузили сопернику шесть "сухих" мячей. Дублем в составе нашей команды отличился Дмитрий Иванов. Во втором тайме Украина отправила еще пять голов в ворота Аргентины. Иванов забил еще два гола и оформил "покер". По мячу в каждом из таймов на счету Олега Полищука.

В предыдущих двух матчах на дебютном для себя Чемпионате мира по сокке "сине-желтые" одержали сверхубедительную победу над Тунисом со счетом 11:1 и сыграли вничью с португальцами - 2:2.

Таким образом, сборная Украины с 7 очками возглавила турнирную таблицу группы F. В заключительном поединке группового этапа "сине-желтые" 15 сентября сыграют против Англии. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Турнирная таблица группы F

1. Украина - 7 очков (3 матча), 24:3 (разница голов)

2. Англия - 6(2), 7:3

3. Португалия - 4 (3), 11:7

4. Аргентина - 3 (3), 9:15

5. Тунис - 0(3), 3:26

Отметим, что Socca - разновидность мини-футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.

Нынешний ЧМ-2022 в Будапеште - третий в истории этого вида спорта, и его пропускает действующий чемпион - команду РФ отстранили от турнира из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте также:

УАФ призывает УЕФА не допустить сборную России к жеребьевке Евро-2024

Впервые за девять лет: Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Победный дебют: "Рух" выиграл первый матч в истории в Юношеской лиге УЕФА