"Набросали" соперницам 20 голов за 90 минут: женская сборная Англии установила уникальный рекорд в истории команд "трех львов"

Английские футболистки отправили в ворота соперниц 20 голов.

В рамках квалификации чемпионата мира 2023 года среди женских команд сборная Англии встречалась с национальной командой Латвии. Игра завершилась победой английских футболисток со счётом 20:0.

Эта победа стала самой разгромной в истории всех английских сборных. В этом матче три футболистки "трех львов" оформили по хет-трику, еще одна забила 4 мяча.

Также счет 20:0 является рекордным для отборочного турнира на чемпионат мира среди женских сборных. Ранее рекорд принадлежал национальной команде Бельгии, которая на прошлой неделе разгромила Армению со счетом 19:0.

Сборная Англии занимает 1-е место в группе D с 18 очками после 6 туров.

Латвия (0) – на последнем, 6 месте.

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