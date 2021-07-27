Нацелен побить рекорд УПЛ: скандальный Селезнев нашел себе новый клуб

36-летний форвард будет выступать за "Минай".

Украинский нападающий Евгений Селезнев стал игроком "Миная".

Контракт 36-летнего футболиста с закарпатским клубом рассчитан на один сезон.

⚠️Новим футболистом «Прохожу» стал звездный форвард Евгений Селезнев. Игрок подписал контракт с клубом на 1 год. Евгения ... Опубликовано FC Minaj вторника, 27 Июль 2021

В прошлом сезоне Селезнев играл за "Колос", но со скандалом покинул клуб после зимней паузы. За клуб из Ковалевки Евгений забил 5 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах УПЛ.

Ранее Селезнев неоднократно заявлял, что планирует играть в Чемпионате Украины, пока не побьет бомбардиський ракорд УПЛ. Это достижение принадлежит Сергею Реброву и Максиму Шацких, у которых по 123 мяча. Селезнев имеет в своем активе 116 голов.

"Минай" в прошлом сезоне вылетел из УПЛ, заняв последнее место. Однако команда Василия Кобина осталась в элитном дивизионе, заменив донецкий "Олимпик".

Новый клуб Селезнева в первом туре должен был сыграть против "Динамо", но матч перенесли на 11 августа. Итак, Евгений сможет дебютировать за "Минай" 31 июля в поединке 2-го тура против "Александрии".

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