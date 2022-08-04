"Начал работать в усиленном режиме": непобежденный украинец, который находился в терробороне, готовится к следующему бою

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик начал подготовку к следующему бою. Поединок должен состояться в октябре 2022 года.

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик вернется в ринг в октябре и уже активно готовится к поединку.

Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк.

"Мы планируем, что это сражение состоится в октябре. Где именно состоится — пока мы не можем сказать, потому что именно сейчас мы находимся в центре переговоров. Мы планируем на октябрь, поэтому Денис Беринчик уже начал работать в усиленном режиме", — рассказал он.

Поединок должен пройти 22 октября во французском Пон-Сент-Максансе. Соперником Дениса станет француз Иван Менди (47-5-1, 22 KO), владеющий чемпионским поясом Европейского боксерского совета (EBU) в легком весе.

Для 34-летнего Беринчика это будет первое сражение 2022 года. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Денис вступил в ряды территориальной обороны Киева для защиты нашего государства от российских захватчиков.

В последний раз Беринчик выходил на ринг еще в декабре 2021 года, когда в зрелищном поединке победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе.

37-летний Менди – француз сенегальского происхождения. Последнее сражение он провел в апреле 2022 года. Победив итальянца Джанлуку Челью, французский боксер стал обладателем вакантного титула EBU. Именно этот пояс и будет стоять на кону в поединке между Беринчиком и Менди.

В активе Беринчика 16 побед (9 – нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге.

В послужном списке Менди 47 выигранных боев (22 – нокаутом), 5 поражений и одна ничья.

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