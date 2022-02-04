Начал с победы: Усик дебютировал в профессиональном футболе (фото)

Боксер вышел на смену во втором тайме.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик наконец-то дебютировал в профессиональном футболе.

35-летний боксер сыграл за житомирское "Полесье" в матче с ровенским "Вересом" на выставочном турнире Winter Cup 2022 в Турции. Усик появился на замену на 77-й минуте встречи, когда счет был 2:1 в пользу его команды.

Перед этим Александр на бровке побоксировал с тенью, а с выходом на газон перекрестился. Отметим, что играл Усик под 17-м номером.

После появления Усика счет матча не поменялся. "Полесье" удержало победу - 2:1.

Отметим, что из-за непогоды в Турции старт Winter Cup 2022 был перенесен с четверга на пятницу, 4 февраля.

Winter Cup-2022 продлится в турецком Белеке до 12 февраля. Участие в товарищеском турнире примут два клуба УПЛ - "Верес", "Черноморец" и две команды Первой лиги - "Полесье" и "Металлист".

Согласно регламенту, каждая команда сыграет с каждой по одному матчу.

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