Начало нового биатлонного сезона пришлось отложить: известна причина

Первый этап Кубка IBU по биатлону отменен из-за нехватки снега в Норвегии.

Первый этап Кубка IBU по биатлону, который должен был состояться с 24 по 27 ноября в норвежском Шушене, отменен.

Об этом говорится в расписании биатлонных стартов на сайте IBU.

Как отмечает Суспильне, старт отменен из-за нехватки снега в Шушене.

Этап в Шушене должен был открыть новый биатлонный сезон, первые гонки были запланированы за пять дней до старта сезона Кубка мира. В рамках этапа планировали провести шесть гонок.

Старты на следующем этапе Кубка IBU в Идре должны были состояться 30 ноября, 2 и 3 декабря. Однако теперь программа состоит из четырех дней, в каждом из которых проведут по две гонки.

Теперь старт сезона Кубка мира и Кубка IBU состоится в один день – во вторник, 29 ноября. В 11:30 по киевскому времени начнется женский спринт на Кубке IBU, а в 14:15 – индивидуальная мужская гонка на Кубке мира.

Напомним, что IBU продолжил отстранение биатлонистов стран-агрессоров от международных соревнований и приостановить членство российской и белорусской федераций в Конгрессе.