Начинаем против Яремчука и Вернидуба: календарь матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов

Начинаем против Яремчука и Вернидуба: календарь матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов

Киевляне стартуют в групповом раунде 14 сентября, а "горняки" днем позже.

Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Даты и время своих поединков узнали и представители Украины в главном клубном турнире Европы - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

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В стартовом туре "бело-синие" примут "Бенфику", за которую выступает украинский форвард Роман Яремчук. "Шахтер" откроет еврокубковую осень выездным поединком против молдавского "Шерифа", который возглавляет известный украинский специалист Юрий Вернидуб.

Календарь матчей Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов

1 тур

14 сентября, 22:00

"Динамо" - "Бенфика"

2 тур

29 сентября, 22.00

"Бавария" - "Динамо"

3 тур

20 октября, 19.45

"Барселона" - "Динамо"

4 тур

2 ноября, 22.00

"Динамо" - "Барселона"

5 тур

23 ноября, 19.45

"Динамо" - "Бавария"

6 тур

8 декабря 22.00

"Бенфика" - "Динамо"

Календарь матчей Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов

1 тур

15 сентября, 19:45

"Шериф" - "Шахтер"

2 тур

28 сентября, 19:45

"Шахтер" - "Интер"

3 тур

19 октября, 22:00

"Шахтер" - "Реал"

4 тур

3 ноября, 19:45

"Реал" - "Шахтер"

5 тур

24 ноября, 19:45

"Интер" - "Шахтер"

6 тур

7 декабря 22.00

"Шахтер" - "Шериф"

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Групповой этап: 14/15 и 28/29 сентября, 19/20 октября, 2/3 и 23/24 ноября, 7/8 декабря 2021 года

Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря 2021 года

1/8 финала: 15/16 и 22/23 февраля, 8/9 и 15/16 марта 2022 года

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 18 марта 2022 года

1/4 финала 5/6 и 12/13 апреля 2022 года

1/2 финала: 26/27 и 3/4 мая 2022 года

Финал: 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия)

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