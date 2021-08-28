Начинаем против Яремчука и Вернидуба: календарь матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов

Киевляне стартуют в групповом раунде 14 сентября, а "горняки" днем позже.
Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Даты и время своих поединков узнали и представители Украины в главном клубном турнире Европы - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
Смотрите также: Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа
В стартовом туре "бело-синие" примут "Бенфику", за которую выступает украинский форвард Роман Яремчук. "Шахтер" откроет еврокубковую осень выездным поединком против молдавского "Шерифа", который возглавляет известный украинский специалист Юрий Вернидуб.
Календарь матчей Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов
1 тур
14 сентября, 22:00
"Динамо" - "Бенфика"
2 тур
29 сентября, 22.00
"Бавария" - "Динамо"
3 тур
20 октября, 19.45
"Барселона" - "Динамо"
4 тур
2 ноября, 22.00
"Динамо" - "Барселона"
5 тур
23 ноября, 19.45
"Динамо" - "Бавария"
6 тур
8 декабря 22.00
"Бенфика" - "Динамо"
Календарь матчей Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов
1 тур
15 сентября, 19:45
"Шериф" - "Шахтер"
2 тур
28 сентября, 19:45
"Шахтер" - "Интер"
3 тур
19 октября, 22:00
"Шахтер" - "Реал"
4 тур
3 ноября, 19:45
"Реал" - "Шахтер"
5 тур
24 ноября, 19:45
"Интер" - "Шахтер"
6 тур
7 декабря 22.00
"Шахтер" - "Шериф"
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Групповой этап: 14/15 и 28/29 сентября, 19/20 октября, 2/3 и 23/24 ноября, 7/8 декабря 2021 года
Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря 2021 года
1/8 финала: 15/16 и 22/23 февраля, 8/9 и 15/16 марта 2022 года
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 18 марта 2022 года
1/4 финала 5/6 и 12/13 апреля 2022 года
1/2 финала: 26/27 и 3/4 мая 2022 года
Финал: 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия)