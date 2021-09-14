"Начинал чудить": стали известны подробности ухода из "Динамо" скандального легионера

Оказалось, что футболист не горел желанием выступать за "бело-синих".

Журналист Игорь Цыганык раскрыл подробности ухода из киевского "Динамо" во французский "Труа" люксембургского форварда Жерсона Родригеса.

"Жерсон не хотел оставаться, начинал чудить. И его хорошо продали. Его отдали "Труа" в аренду с обязательным правом выкупа за 4,5 миллиона евро. Это со слов президента "Динамо". Это хороший бизнес.

Он просто не хотел тут играть. Я не могу сказать, что он - плохой парень. Он - веселый, неплохой человек. Луческу решил, что будет так. Жерсон не хотел тут оставаться, и иногда лучше отпустить, особенно легионера с таким непростым характером", - сказал Цыганык.

Родригес перешел к киевлянам летом 2019 года из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года.

летом 2019 года из японского за 2 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года. Вторую часть сезона-2019/20 форвард провел в аренде в турецком "Анкарагюджю", где забил 6 голов в 11 матчах Суперлиги. В середине июля Родригеса выгнали из "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.

за драку с одноклубником. В стане "бело-синих" он также запомнился скандалами - СМИ сообщали, что нападающий приезжал на тренировки с запахом перегара, а также поссорился с тогдашним главным тренером Алексеем Михайличенко.

В прошлом сезоне Родригес принял участие в 22 поединках "Динамо" в УПЛ, забил 4 гола и сделал один ассист.

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