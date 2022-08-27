Начнет и завершит с "Фенербахче": стал известен календарь "Динамо" в Лиге Европы

Определился календарь матчей "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы. В первом и последнем турах киевляне сыграют против "Фенербахче".
"Динамо" узнало календарь матчей в групповом этапе Лиги Европы сезона 2022/23.
Подопечные Мирчи Луческу стартуют во втором по силе евротурнире поединком против "Фенербачхе". Первый матч состоится в Стамбуле 8 сентября. В последнем туре "бело-синие" также встретятся с турецким грандом. Поединок состоится 3 ноября
Расписание матчей:
1-й тур. 8 сентября, 19:45
"Фенербахче" — "Динамо"
2-й тур. 15 сентября, 22:00
"Динамо" — АЭК
3-й тур. 6 октября, 22:00
"Ренн" — "Динамо"
4-й тур. 13 октября, 19:45
"Динамо" — "Ренн"
5-й тур. 27 октября, 19:45
АЕК Лимасол — "Динамо"
6-й тур. 3 ноября, 22:00
"Динамо" — "Фенербахче"
Напомним, что "Динамо" имело шанс сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, однако подопечные Мирчи Луческу уступили португальской "Бенфике" в плей-офф (0:2, 0:3).
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Команды, которые займут третье место в группах Лиги Европы, перейдут к стыковым матчам Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах этого турнира.
- Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября. Финал турнира состоится на "Пушкаше Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
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