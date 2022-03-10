Национальный антидопинговый центр Украины приостановил свою работу из-за войны с Россией

В WADA заявили о солидарности с украинским народом против российской агрессии.

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) приостановил свою работу из-за полномасштабного военного вторжения российских оккупантов на украинские земли.

Об этом сообщил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банка.

"WADA следит за ежедневно меняющейся ситуацией в Украине. Мы постоянно контактируем с нашими коллегами из Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ), который временно прекратил свою деятельность.

Безопасность наших коллег по НАДЦУ, а также всех украинских спортсменов и других граждан - на первом плане. Мы осуждаем этот акт агрессии со стороны России и солидарны с народом Украины в эти трудные и опасные времена", - заявил он.

Чтобы максимально сохранить целостность глобальной антидопинговой системы, учитывая обстоятельства, WADA выдало инструкции по тестированию для антидопинговых организаций с конкретными инструкциями и советами по Украине, России и Беларуси.

"Как мировой лидер антидопинга, с WADA связались ряд заинтересованных сторон, которые искали указания относительно того, как лучше обращаться с тестированием спортсменов и другими аспектами антидопинговой системы в Украине, России и Беларуси. В инструкции по тестированию отмечается, что безопасность для всех есть нашей первоочередной задачей и предоставляются указания по минимизации сбоев в работе системы", - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

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