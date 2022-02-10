Национальный рекорд XXI века: украинский горнолыжник установил историческое достижение на ОИ-2022

Иван Ковбаснюк показал второй лучший результат в истории зимних Олимпиад.

Иван Ковбаснюк написал новую страницу в истории выступлений Украины в горнолыжном спорте на зимних Олимпиадах.

28-летний спортсмен родом из Закарпатья финишировал в топ-15 в горнолыжной комбинации на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Ковбаснюк занял 14-е место. Всего в комбинации участвовало 27 спортсменов, из которых до финиша добрались только 17.

Результат Ковбаснюка - национальный рекорд XXI века в этой дисциплине. Это второй лучший результат в истории Украины на зимних Олимпиадах. Только Николай Скрябин в 1998 году финишировал выше в горнолыжной комбинации - 12-е место.

Для Ковбаснюка Олимпиада в Пекине - вторая в карьере. В 2018 году на Играх в южнокорейском Пхенчхане его лучший результат был в скоростном спуске - 49-е место.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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