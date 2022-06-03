"Нация героев": Гутцайт назвал количество спортсменов, защищающих Украину от российских оккупантов

С начала полномасштабного российского вторжения спортивное сообщество защищает Украину от агрессора.

В настоящее время службу в рядах ВСУ, Нацгвардии, терробороны и других подразделений несут более двух тысяч спортсменов.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире телеканала "FREEДОМ".

"Украинцы - нация героев. Жизнь не готовила наших спортсменов к тому, чтобы взять в руки автомат. На войну их привело большое желание защищать Украину и всех нас от российских оккупантов. Это заставило быстро научиться военному делу", - сказал Гутцайт.

Также он рассказал, что Минмолодежьспорта уже готовит программу послевоенного восстановления сферы физической культуры и спорта: "Очень важно после победы вернуть всех спортсменов в большую спортивную семью, чтобы они продолжили защищать Украину на всех мировых турнирах".

Гутцайт выразил искренние соболезнования близким и родным погибших украинских защитников: "Лучшие сыновья и дочери Украины гибнут, защищая родину. От имени всего министерства выражаю искренние соболезнования родным и родителям. Вы воспитали настоящих украинцев, настоящих героев".

Напомним, за 99 дней полномасштабной войны с Россией на поле боя и от вражеских снарядов погибли 59 украинских спортсменов. Ранее Гутцайт назвал сумму ущерба, который Россия нанесла украинскому спорту.

Как тренируются украинские спортсмены в условиях войны – Вадим Гутцайт

Читайте также:

ФИФА вырезала из ролика о ЧМ-2022 любые упоминания о Мундиале в России

"Личное решение каждого": Яремчук рассказал, почему игроки сборной полностью перешли на украинский язык

Послали за кораблем: фехтовальщикам страны-агрессора не разрешили выступать под нейтральным флагом