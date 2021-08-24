Нация победителей: хроника знаковых дат и достижений украинского спорта за 30 лет Независимости

Вспоминаем, какте вершины покорились нашим атлетам за три десятилетия независимости.

24 августа Украина празднует 30 годовщину Независимости. В течение трех десятилетий украинские спортсмены множество раз прославляли нашу страну на международной арене, добывая невероятные победы и устанавливая рекорды. Гимн Украины неоднократно звучал в разных уголках планеты, а сине-желтый флаг гордо поднимался над пьедесталом почета.

ТСН Проспорт вспоминает наиболее значимые и яркие достижения украинских атлетов во времена независимости. Очевидно, что это точно не все, кем мы можем гордиться, ведь список спортивных героев Украины является бесконечным.

1991 год. Украинский спорт делает первые шаги в эру независимости

После провозглашения независимости Украины начали создаваться национальные федерации по различным видам спорта. Украинские спортсмены не всегда выступали под сине-желтым флагом, но зарождение независимого украинского спорта приходится именно на 1991 год.

1992 год. Гимн Украины впервые прозвучал на Олимпийских играх

До 1992 года летние и зимние Олимпийские игры проходили в один год. Однако тогда Украина еще не выступала отдельной командой. Наши спортсмены поехали на соревнования в составе Объединенной команды, которая была сформирована после распада СССР.

Зимой 1992 года в Альбервиле во время награждения спортсменов еще не звучал гимн их страны, однако летом того же года в Барселоне правила были изменены и спортсменов из бывшего СССР награждали уже под гимны их независимых государств. Таким образом, впервые гимн Украины прозвучал в Барселоне в 1992 году. Олег Кучеренко стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весовой категории до 48 кг.

1992 год. Сборная Украины по футболу провела первый матч

История независимого украинского футбола началась в 1991 году, когда в декабре была основана Федерация футбола Украины. Первый матч "сине-желтые" сыграли уже в следующем году.

Он состоялся 29 апреля 1992 года в Ужгороде на стадионе "Авангард". Национальная команда Украины встречалась с Венгрией. В своем дебютном матче украинская футбольная сборная проиграла со счетом 1:3, забив единственный гол на 90-й минуте. Его автором стал Иван Гецко.

1993-1994 годы. Мировые рекорды Сергея Бубки

Украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в течение своей карьеры установил 35 мировых рекордов.

В 1993 году в Донецке он установил мировой рекорд в закрытых помещениях - 6.15 метра. Этот результат никто не мог побить более 20 лет, пока в 2014 году также на соревнованиях в Донецке его не превзошел француз Рено Лавиленни - 6.16 м.

Фото: googleusercontent.com

Еще дольше держался рекорд Бубки на открытом воздухе. В 1994 году нынешний президент НОК Украины на соревнованиях в итальянском городке Сестриере покорил высоту 6.14 метра. Только через 26 лет после этого швед Арман Дуплантис сумел побить достижение украинца, прыгнув на 6.15 метра.

1994 год. Первая Олимпиада и первое олимпийское "золото" Украины

Зимние Олимпийские игры 1994 года стали первыми, где Украина была представлена самостоятельной командой. В норвежском Лиллерхамери честь нашего государства защищали 37 спортсменов в 10 видах спорта.

Украина выиграла на дебютной для себя Олимпиаде две награды: "бронзу" добыла биатлонистка Валентина Цербе, а первое олимпийское "золото" в истории независимой Украины выиграла фигуристка Оксана Баюл.

instagram.com/oksanabaiul

На 1995 год. Женская сборная Украины выиграла Чемпионат Европы по баскетболу

Сейчас сложно в это поверить, но в первые годы независимости украинские баскетболистки были одними из лучших в мире. Команда, которую тренировал Владимир Рыжов, сумела выиграть континентальное первенство, которое в 1995 году состоялось в Чехии. Украина впервые принимала участие в Чемпионате Европы по баскетболу и сразу стала чемпионом.

В финале украинки победили итальянок 77:66, а на пути к финалу обыграли Литву (76:72) и Россию (69:64). Этот триумф остается крупнейшим в истории украинского баскетбола.

Мощно выступила женская баскетбольная сборная и на Олимпиаде в Атланте, которая состоялась через год. Наша команда стала лучшей среди европейских, заняв четвертое место. В матче за "бронзу" украинки уступили австралийкам.

1995 год. "Вечный" рекорд Инессы Кравец

Не только Сергеем Бубкой может гордиться Украина в прыжках. Знаменитую представительницу имеет наше государство и в тройном прыжке. В 1995 году Инесса Кравец на Чемпионате мира показала результат 15,50 метра.

Этот мировой рекорд продержался 26 лет, пока на Олимпиаде в Токио его побила венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас, которая прыгнула на 15 метров 67 сантиметров.

1996. Наиболее успешное выступление Украины на Олимпиадах, первое "золото" летних Игр

Олимпиада-1996 в Атланте стала дебютными летними Играми для независимой Украины. Прославлять нашу страну отправился 231 спортсмен. В итоге украинцы добыли 23 медали: 9 золотых, 2 серебряные и 12 бронзовых. Этот результат остается лучшим за время выступлений Украины на Олимпиадах.

Крупнейшей украинской звездой Атланты стала гимнастка Лилия Подкопаева, которая выиграла сразу три награды, среди которых две - золотые. Донеччанка стала олимпийской чемпионкой в многоборье и в вольных упражнениях, а также завоевала серебряную медаль в упражнениях на бревне.

Также "золото" в Атланте завоевала упомянутая выше Инесса Кравец, а Владимир Кличко стал победителем боксерского олимпийского турнира.

Что касается первого "золота" Украина на летних Олимпиадах, то свое имя в историю вписал борец греко-римского стиля Вячеслав Олейник. Наш соотечественник стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 90 кг.

1999. "Динамо" остановилось в шаге от финала Лиги чемпионов

Яркая страница футбольной истории Украины. Под руководством легендарного Валерия Лобановского "бело-синие" ошеломили своим футболом всю Европу. Киевский клуб сумел выйти в полуфинал самого престижного еврокубка, обыграв в четвертьфинале мадридский "Реал".

В финал динамовцев в ожесточенном двухматчевом противостоянии не пустила "Бавария". Киевляне дома сыграли с мюнхенцами 3:3, потеряв преимущество в два мяча. А в Германии хозяева одержали минимальную победу - 1:0.

В той команде блистали Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Шовковский и другие прославленные украинские футболисты. Это достижение остается самым высоким для украинских клубов в Лиге чемпионов.

1999. Начало доминирование братьев Кличко в мировом боксе

В 1999 году началось многолетнее господство братьев Кличко в супертяжелом дивизионе. 26 июня 1999 года Виталий Кличко нокаутом победил британца Херби Хайда и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

Уже в следующем году свой первый титул добыл Владимир Кличко, победив в немецком Кельне американца Криса Берда. Братья Кличко установили свое господство в хэвивейте почти на 20 лет.

В 2011 году им удалось сосредоточить в своих руках все четыре самые престижные чемпионские пояса. Владимир после победы над Дэвидом Хэем объединил титулы по версиям WBO, IBF и WBA, а Виталий в это время владел поясом WBC.

Виталий завершил карьеру в 2012 году, а Владимир ушел из бокса в 2017 году, однако до сих пор не исключает возможности вернуться на ринг. Обеих братьев включили в Международный зал боксерской славы.

Associated Press

2000 год. Начало водного господства Яны Клочковой

В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее 18-летняя Яна Клочкова поразила всех, выиграв две золотые медали. Юная украинка установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием, который держался 7 лет.

В Сиднее Клочкова к двум золотым медалям добавила еще и "серебро", а в Афинах-2004 добыла еще две золотые медали. Клочкова - единственная в истории Украины четырехкратная олимпийская чемпионка. Яна является самой титулованной спортсменкой Украины на Олимпиадах. Также она десять раз побеждала на чемпионатах мира.

Яна Клочкова/Instagram

2001. Станислав Медведенко стал чемпионом НБА

Представители украинского баскетбола достигали феноменальных успехов и за океаном. Наш соотечественник Станислав Медведенко дважды подряд становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

Впервые Медведенко завоевал трофей самой престижной лиги планеты в 2001 и 2002 годах.

2002. Руслан Пономарев стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории

В январе 2002 года Руслан Пономарев в возрасте 19 лет стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам. Украинец в финале обыграл своего соотечественника - Василия Иванчука.

Пономарев - единственный в истории Украины чемпион мира по шахматам. Он до сих пор остается самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории. Интересно, что Пономарев стал гроссмейстером в 15-летнем возрасте. Он дважды выигрывал шахматные олимпиады в составе сборной Украины.

2004 год. Руслан Федотенко выиграл Кубок Стэнли

Украинцы достигали невероятных высот и в хоккее. Украинский хоккеист Руслан Федотенко дважды выигрывал титул чемпиона НХЛ.

В 2004 году он впервые завоевал титул, выступая за команду "Тампа-Бэй Лайтнинг". В решающей игре финальной серии Руслан забросил победную шайбу. А в 2009 году Федотенко повторил свое достижение в составе "Питтсбург Пингвинз".

2004 год. Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча"

В 2004 году лучший футболист в истории независимой Украины Андрей Шевченко получил "Золотой мяч" - награду, которая ежегодно вручается лучшему игроку планеты.

В 2003 году Шевченко в финале Лиги чемпионов забил победный гол в серии послематчевых пенальти и помог "Милану" победить "Ювентус" в решающей битве за трофей. Шевченко стал третьим украинцем, кому удавалось выиграть "Золотой мяч". В эпоху СССР это делали Олегу Блохин (1975 год) и Игорь Беланов (1986 год).

Associated Press

2004. Женская сборная Украины по гандболу завоевала олимпийскую "бронзу"

Самое большое достижение в истории украинского гандбола было установлено на Олимпийских играх в Афинах-2004. Наша женская сборная сенсационно завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за 3-е место Францию - 21:18.

Перед этим украинки под руководством Леонида Ратнера без поражений преодолели групповой этап, победили Испанию и проиграла будущим чемпионкам из Дании. "Бронза" в гандболе - единственная медаль Украины в командных видах спорта на Олимпийских играх.

2006. Сборная Украины по футболу вышла в 1/4 финала Чемпионата мира

Еще одно грандиозное достижение для украинского спорта. Футбольная сборная под руководством Олега Блохина впервые пробилась на мундиаль и сразу забралась в четвертьфинал.

На групповом этапе украинцы крупно проиграли Испании, но победили Тунис и Саудовскую Аравию. В 1/8 финала "сине-желтые" в серии послематчевых пенальти обыграла Швейцарию. Героем встречи Александр Шовковский, который стал первым в истории вратарем, который не пропустил в серии послематчевых пенальти.

В четвертьфинале украинская сборная уступила будущим чемпионам мира - итальянцам.

2008 год. Украинские саблистки выиграли "золото" на Олимпиаде в Пекине

Женское командное фехтованию на саблях дебютировало в программе Олимпийских игр в Пекине-2008. И Украина сразу же завоевала "золото". Наша команда в финале сенсационно победила хозяек - команду Китая.

В решающей 3-минутке "золото" для Украины вырвала Ольга Харлан, всего 6 раз побеждала на чемпионатах мира и 8 раз в первенстве Европы. Харлан - одна из самых титулованных спортсменок Украины. Она также бронзовая и серебряная призерка Рио-2016, бронзовый медалистка Лондона-2012.

НОК Украины

2009 год. "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

За время независимости украинский футбольный клуб лишь однажды выигрывал еврокубок. В 2009 году донецкий "Шахтер" завоевал последний в истории Кубок УЕФА, победив в финале бременский "Вердер".

На пути к финалу команда Мирчи Луческу выбила киевское "Динамо". В финальном поединке с "Вердером" в овертайме победный мяч за "горняков" забил бразилец Жадсон. После того выигранный "Шахтером" турнир переименовали в Лигу Европы.

До "Шахтера" среди украинских клубов европейские трофеи выигрывало только "Динамо" во времена СССР - в 1975 и 1986 году "бело-синие" побеждали в Кубке кубков, а в 1975 году стали обладателями Суперкубка УЕФА.

20/05/09



UEFA Cup Final Highlights



Shakhtar Donetsk 2-1 Werder Bremen pic.twitter.com/mBvVgdtAr5 — My Greatest 11 (@ MyGreatest11) May 20, 2021

2012 год. Украина приняла Чемпионат Европы по футболу

В 2012 году впервые в истории хозяйкой большого футбольного турнира стала Украина. Наше государство провело континентальное первенство совместно с Польшей. Поединки Евро-2012 принимали четыре украинских города: Киев, Львов Донецк и Харьков.

Тогда же Украина дебютировала в финальных частях чемпионатов Европы и одержала первую победу (2:1 над Швецией). Поражения от Франции и Англии не позволили "сине-желтым" выйти из группы. В финале Евро-2012 на НСК "Олимпийский" Испания разгромила Италию (4:0).

Украина прекрасно показала, что готова принимать важные футбольные соревнования. Позже нашей стране было доверено финале женской и мужской Лиги чемпионов.

sport.ua

2014 год. Украина выиграла олимпийское "золото" женской эстафеты по биатлону

Во время Революции Достоинства, которая проходила в Киеве, украинские спортсмены сумели порадовать болельщиков выступлениями на зимней Олимпиаде. Женская биатлонная четверка в составе сестер Семеренко, Юлии Джими и Елены Пидгрушной торжествовала в Сочи.

В борьбе за "золото" Украина опередила Россию, которую позже дисквалифицировали за допинг. Победу украинки праздновали с сине-желтым флагом.

biathlon.com.ua

2016 год. Украина феерично выступила на Паралимпиаде

Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро стали самыми успешными за время независимости. Сборная Украины добыла рекордные 117 наград (41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых) и заняла третье место медального зачета.

"Сине-желтые" даже опередили США (115 медалей), а пропустили вперед только команды Китая (239 медалей) и Великобритании (147 наград).

Отметим, что всего на Паралимпиадах Украина добыла 486 медалей - 374 на Летних и 112 на Зимних.

2018. Элина Свитолина выиграла Итоговый турнир

Теннисистка Элина Свитолина в 2018 году переписала историю, выиграв Итоговый турнир WTA в Сингапуре.

В финале украинка одержала волевую победу над американкой Слоан Стивенс - 3:6, 6:2, 6:2. Благодаря этому успеху Элина поднялась в топ-3 теннисисток планеты.

Если говорить о теннисных достижениях Украины, то стоит вспомнить Андрея Медведева, который в 1999 году стал первым украинцем, который дошел до финала турнира серии "Большого шлема". В финале Андрей вел по сетам 2:0 против легендарного Андре Агасси, однако в итоге уступил со счетом 2:3.

2018. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Олимпийские чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко после покорения любительского бокса отправились в профессионалы. Поединок за поединком Саша подбирался к чемпионскому титулу, а в 2016 году наконец завоевал пояс WBO, победив поляка Кшиштофа Гловацкого.

В 2017 году Александр принял участие в World Boxing Super Series и, поочередно победив немца Марко Хука, латыша Майриса Бриедис и россиянина Мурата Гассиев, стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира по боксу.

instagram.com/usykaa

2018. Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо

Украинка Дарья Билодид стремительно ворвалась в число лучших дзюдоисток планеты. Украинка дважды подряд выиграла мировое первенство, причем первый раз сделала это, когда ей было 17 лет.

Она стала самой молодой в истории чемпионкой мира среди взрослых. На Олимпиаде в Токио Дарья завоевала бронзовую награду, но это точно только начало.

Associated Press

2019 год. Сборная Украины U-20 выиграла Чемпионат мира по футболу

Молодежная сборная Украины (U-20) стала чемпионом мира по футболу. В финале подопечные Александра Петракова обыграли сборную Южной Кореи со счетом 3:1.

"Сине-желтые" прошли турнир без единого поражения. Это первая победа на чемпионатах мира для украинских сборных разных возрастов. Тренер-триумфатор Петраков дождался своего шанса и недавно возглавил главную команду Украины.

"Золотой финал" Украина U20 на ЧМ-2019 по футболу Два года назад Украина завоевала "золото" чемпионата мира U20 по футболу! Вспоминаем и переживаем победные эмоции снова! Смотрите видеообзор финального поединка и все голы Украины. А реакция игроков после выигрыша — бесценная Опубликовано Общественное Спорт вторник, 15 Июне 2021

2021. Сборная Украины по футболу дошла до четвертьфинала Евро-2020

Сборная Украины по футболу во главе с Андреем Шевченко впервые в истории вошла в восьмерку сильнейших команд Европы. "Сине-желтые" с первого места преодолели квалификацию на турнир, обыграв на то время чемпионов Европы - португальцев.

В финальной стадии, которая состоялась в 11 городах Европы, украинская сборная одержала лишь одну победу на групповом этапе, но вышла в плей-офф с третьей ступеньки группы. Исторический матч 1/8 финала против шведов завершился триумфально. Гол Артема Довбика принес сборной Украины исторический выход в четвертьфинал континентального первенства.

В полуфинал нашу команду не пустили будущие финалисты турнира - англичане, которые в решающей битве за трофей в серии послематчевых пенальти проиграли Италии.

Associated Press

2021. Украина завоевала 19 медалей на Олимпиаде в Токио

Далеко не лучший результат Украины на Олимпийских играх, но учитывая пандемию коронавируса и те условия, в которых спортсмены были вынуждены готовиться к соревнованиям, и этот результат следует считать большим успехом. Украинские олимпийцы привезли из Токио 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Единственным обладателем "золота" стал борец-депутат Жан-Беленюк, который мог вообще пропустить Игры в Токио из-за травмы. Свою победу спортсмен отпраздновал национальным гопаком с сине-желтым флагом Украины.

Associated Press

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