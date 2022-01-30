Надаль сделал фантастический камбэк и победил скандального россиянина в финале Australian Open-2022

Испанец завоевал 21-й титул турниров "Большого шлема" в карьере.
Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль стал победителем Australian Open-2022.
В решающем матче испанский теннисист победил россиянина Даниила Медведева – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.
Игра продолжалась 5 часов 24 минуты. Медведев и Надаль провели самый длинный матч в истории Australian Open. Эта встреча поднялась на второе место в списке самых продолжительных в истории финалов турниров Большого шлема.
25-летний российский россиянин оскандалился резкими высказываниями во время матча.
- Ранее теннисисты встречались четырежды, испанец выиграл трижды.
- Отметим, что для Надаля этот финал Australian Open стал шестым (два титула), Медведева – вторым (пока без титулов).
- В финале женского одиночного разряда победу одержала первая ракетка мира Эшли Барти.
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