"Надеру тебе зад, с**а": Фьюри вскипел и пригрозил Усику расправой в реванше (видео)

"Цыганский король" эмоционально вспомнил эпизод, когда украинец чуть не нокаутировал его.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз сделал решительное заявление перед боем-реваншем с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Во время совместного с украинцем интервью для DAZN Boxing британец эмоционально вспомнил удар, которым Усик в первом поединке отправил его в нокдаун и чуть не нокаутировал.

Фьюри отметил, что Усик, несмотря на все старания, не смог свалить его на канвас. Также "Цыганский король" пригрозил Александру расправой в реванше.

Ведущий: Что вы помните об этом ударе левой рукой в девятом раунде?

Усик: Это было идеально. Тайсон хорошо держался.

Фьюри: Но у тебя был маленький шанс нокаутировать меня, не правда ли? Ты не мог этого сделать. Ты ударил меня 10 раз и не смог этого сделать.

Усик: У тебя тоже был шанс.

Фьюри: Ты даже не смог меня отправить на канвас после того, как был с "ногами Бемби", ты нанес 10 ударов, 10 чистых ударов в подбородок, я не коснулся канваса. Тебе конец в реванше.

Усик: Хорошо

Фьюри: Как говорил Тупак: "Ты ударил меня своими лучшими ударами, и ты не смог сделать н***я. Ты знаешь, что тебя ждет, я надеру тебе зад, с**а".

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

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Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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