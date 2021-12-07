"Надеюсь, это было искреннее заявление": Левандовски - о словах Месси после выигрыша "Золотого мяча"

Польский форвард расстроился, что остался без главной индивидуальной награды в мировом футболе.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отреагировал на слова обладателя "Золотого мяча-2021" Лионеля Месси, который после завоевания приза со сцены заявил, что именно поляку France Football должен отдать прошлогодний "Золотой мяч", который не вручался из-за пандемии коронавируса.

"Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова. Конечно, я не собираюсь гордиться или волноваться по этому поводу. Выбор победителя основывается на всем, что делал игрок по ходу сезона. Я уже сосредоточен на другом, но становится горько от того, что я был так близок к этой престижной награде.

Прошлая неделя стала не лучшей для меня. Я не собираюсь обманывать, мне было грустно. Но сам факт того, что я могу бороться за "Золотой мяч" с таким игроком как Месси, а потом еще и слышать заявления о том, что ты заслужил приз больше, является для меня показателем моего собственного уровня. Я очень это ценю", - цитирует интервью Роберта польскому Kanal Sportowy Marca.

Отметим, что после слов Месси на церемонии в Париже, а также критики экспертов и болельщиков со всего мира, главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре заявил, что издание может пересмотреть свое решение об отмене "Золотого мяча-2020" и провести голосование по определению обладателя прошлогодней награды.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в рекордный седьмой раз. Ранее Лионель получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Ближайший преследователь аргентинца - Криштиану Роналду, которому вручали "Золотой мяч" пять раз.

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