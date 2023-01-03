"Надеюсь, они смогут играть повсюду": Джокович в очередной раз поддержал теннисистов стран-агрессоров

Серб надеется, что в этом году россиян и белорусов допустят к Wimbledon.

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович считает, что российских и белорусских теннисистов должны допустить на все турниры, несмотря на полномасштабное военное вторжение в Украину.

Об этом 35-летний серб заявил во время пресс-конференции на турнире в Аделаиде.

- Даниил Медведев заявил, что надеется сыграть на "Уимблдоне". Хотите ли вы, чтобы каждый игрок мог играть на каждом турнире "Grand Slam"?

- Конечно, абсолютно. Надеюсь, он и другие российские, белорусские игроки смогут играть повсюду, – сказал Джокович.

Напомним, что в прошлом году организаторы "Уимблдона" отстранили от турнира российских и белорусских теннисистов из-за войны, которую РФ развязала в Украине.

Тогда Джокович также встал на защиту представителей стран-агрессоров, осудив решение организаторов турнира.

Wimbledon-2022 стал первым международным теннисным турниром, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. Это решение совершенно не поддержали международные теннисные организации – ATP, WTA и ITF. Они приняли решение не засчитывать рейтинговые очки теннисистам за их выступление на Wimbledon.

Wimbledon-2023 начнется 3 июля и продлится до 16 июля. Пока неизвестно, будут ли российские и белорусские теннисисты снова отстранены от престижных соревнований.

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