"Надеюсь, подхватит COVID-19 или найдут допинг": американец сделал неожиданное пожелание Усику перед боем с Джошуа

"Надеюсь, подхватит COVID-19 или найдут допинг": американец сделал неожиданное пожелание Усику перед боем с Джошуа

Недоброжелателей в полку бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе прибавилось.

Известный американский боксер Чарльз Мартин выразил надежду, что украинец Александр Усик не сможет выйти на предстоящий бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа, и он его заменит в поединке.

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"Усик, Усик. Он тоже левша. Это круто. Надеюсь, он подхватит COVID-19 или попадется на стероидах, и тогда я выйду туда и получу свой шанс. Я не хочу быть злым, ребята, но..." - сказал Мартин в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева .

болгарина . 35-летний Мартин одержал 28 побед и потерпел 2 поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Свое первое поражение Чарльз потерпел в 2016 году именно от Джошуа, потеряв чемпионский пояс IBF.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Джошуа выразил серьезные опасения перед боем с Усиком.

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