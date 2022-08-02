"Надеюсь, скоро так и будет": футболист сборной Украины хочет покинуть клуб, тренирующий россиянин

Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков намекнул, что хочет покинуть венгерский клуб, который тренирует россиянин Станислав Черчесов.

Один из фанатов "Ференцвароша" призвал украинца в Instagram покинуть венгерский клуб.

В ответ Зубков написал: "Надеюсь, скоро так и будет". Позже футболист удалил свой комментарий.

Олександр Зубков отвечает к шалу от Ferencvaros fan на его последний IG post: pic.twitter.com/0kS2mPCyO8 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 31 July 2022

Отметим, что в текущем сезоне российский тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов ни разу не выпустил на поле украинца. А в заявку на Лигу чемпионов россиянин даже не включил Зубкова.

Напомним, что бразильский защитник Исмаили покинул донецкий "Шахтер".

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