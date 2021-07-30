Надежда на еще одну медаль: пловец-рекордсмен Романчук с лучшим временем вышел в финал Олимпиады-2020

Надежда на еще одну медаль: пловец-рекордсмен Романчук с лучшим временем вышел в финал Олимпиады-2020

Также в финальный заплыв пробился другой украинец Сергей Фролов.

Украинский пловец Михаил Романчук попал во второй подряд финал Олимпийских игр-2020.

24-летний спортсмен, который ранее завоевал "бронзу" на 800-метровке вольным стилем, с лучшим временем преодолел квалификацию на дистанции 1500 метров вольным стилем. Результат Романчука - 14.45,99 минуты.

Еще один украинец Сергей Фролов также отобрался в финал, показав в квалификации шестой результат - 14.51,83 минуты.

Финальный заплыв состоится в воскресенье, 1 августа, в 4:44 по киевскому времени.

Олимпиада-2020. Плавание, 1500 метров (вольный стиль)

1. Михаил Романчук (Украина) - 14:45.99 минуты

2. Роберт Финк (США) - 14:47:20

3. Флориан Вельброк (Германия) - 14:48.53

...

6. Сергей Фролов (Украина) - 14:51.83

Отметим, что в квалификации на 800-метровке вольным стилем Романчук стал лучшим и установил новый олимпийский рекорд. Однако в медальном заплыве не сумел повторить свой результат и финишировал третьим. По словам Михаила, рекорд "сыграл с ним злую шутку" в финале.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 30 июля в нашей онлайн-трансляции.

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