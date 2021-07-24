Надежда на медаль: украинский стрелок пробился в финал олимпийского турнира в Токио

Павел Коростылев стал четвертым в квалификации.
Украинец Павел Коростылев вышел в финальный раунд пулевой стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров.
В квалификации Коростылев показал четвертый результат (581 очко). Это на пять баллов меньше, чем у лидера Чаудхари Саураба из Индии.
Другой украинец Олег Омельчук, квалификацию не прошел - 18-й результат (575 очков).
Финал в этой дисциплине состоится сегодня, начало - в 9:30 по киевскому времени.
Пулевая стрельба из пистолета, 10 м
Мужчины, квалификация
1. Чаудхари Саураб (Индия) - 586
2. Боуэн Чжан (Китай) - 586
3. Кристиан Реитц (Германия) - 584
4. Павел Коростылев (Украина) - 581
...
18. Олег Омельчук (Украина) - 575
️Павло Коростылев — в финале !!!— НОК Украины (@OlympicUA) July 24, 2021
Украинец Павел Коростылев с четвертым результатом выходит в финал стрельбы из пневматического пистолета 10 м.
Не пропустите! Борьба за медали начнется в 9.30.
Трансляция на телеканале UA: Первый @ Tokyo2020 pic.twitter.com/37zgxgUo7a
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