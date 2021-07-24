Надежда на медаль: украинский стрелок пробился в финал олимпийского турнира в Токио

Надежда на медаль: украинский стрелок пробился в финал олимпийского турнира в Токио

Павел Коростылев стал четвертым в квалификации.

Украинец Павел Коростылев вышел в финальный раунд пулевой стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров.

В квалификации Коростылев показал четвертый результат (581 очко). Это на пять баллов меньше, чем у лидера Чаудхари Саураба из Индии.

Другой украинец Олег Омельчук, квалификацию не прошел - 18-й результат (575 очков).

Финал в этой дисциплине состоится сегодня, начало - в 9:30 по киевскому времени.

Пулевая стрельба из пистолета, 10 м

Мужчины, квалификация

1. Чаудхари Саураб (Индия) - 586

2. Боуэн Чжан (Китай) - 586

3. Кристиан Реитц (Германия) - 584

4. Павел Коростылев (Украина) - 581

...

18. Олег Омельчук (Украина) - 575

️Павло Коростылев — в финале !!!



Украинец Павел Коростылев с четвертым результатом выходит в финал стрельбы из пневматического пистолета 10 м.



Не пропустите! Борьба за медали начнется в 9.30.



Трансляция на телеканале UA: Первый @ Tokyo2020 pic.twitter.com/37zgxgUo7a — НОК Украины (@OlympicUA) July 24, 2021

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид вышла в полуфинал Игр в Токио, а теннисистка Даяна Ястремская и боксер Николай Буценко вылетели на старте соревнований.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за результатами выступлений украинцев в первый день Олимпиады-2020 в нашей онлайн-трансляции.

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