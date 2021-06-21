Надежда на "золото": Украина звездным составом выступит на теннисном турнире Олимпиады-2020

Элина Свитолина и Марта Костюк отправятся в Токио.
Украинская сборная по теннису мощным составом будет представлена на Олимпийских играх-2020, которые состоятся этим летом в Токио.
Как сообщил капитан "сине-желтых" Михаил Филима, в Японию точно поедут первая и третья ракетки нашей страны Элина Свитолина (№5 WTA) и Марта Костюк (№67 WTA).
"Мы подали официальную заявку на Олимпийский турнир и уже получили подтверждение квалификации для Элины Свитолиной и Марты Костюк. До конца месяца будет информация о попадании на турнир сестер Киченок и Катарины Завацкой", - рассказал Филима в интервью btu.org.ua.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2020 состоится с 24 июля по 1 августа.
- Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.
- Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.
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