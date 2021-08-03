Надежда на "золото": украинский борец совершил героический камбэк и вышел в финал Олимпиады-2020

Парвиз Насибов добыл просто фантастическую победу в полуфинале.
Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов пробился в финал Олимпийских игр-2020 в Токио.
Полуфинальная схватка в весе до 67 кг против египетянина Мохаммеда Ибрагима Эль-Сайеда закончилась волевой победой нашего спортсмена. Насибов уступал 0:6, но переломил ход поединка в конце и заработал решающие баллы - 7:6.
На пути в полуфинал Парвиз победил представителя Дании Фредрика Бьерхууса (5:1), после чего одолел борца из ОКР Артема Суркова.
Добавим, что в полуфинале Олимпиады в Токио Украину также представят Ирина Коляденко и Жан Беленюк. Они проведут полуфинальные поединки в ближайшее время.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 3 августа в нашей онлайн-трансляции.