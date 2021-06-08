Надежда украинского бокса в суперзрелищном поединке зарубился с россиянином в финале олимпийского отбора (видео)

Исход боя решали судьи.

Украинский боксер Александр Хижняк одержал победу в финале европейского олимпийского квалификационного турнира в Париже над россиянином Глебом Бакши.

Бой получился очень зрелищным и продлился все отведенные три раунда. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу украинцу - 29-28, 28-29, 30-27, 30-27, 30-27.

Хижняк завоевал путевку на Олимпиаду-2020 в весовой категории до 75 килограммов, победив ранее на турнире в Париже шведа Адама Чартои.

На счету Александра победы на Чемпионатах мира и Европы, а также Европейских играх.

На любительском уровне украинец провел более 100 боев и одержал более 100 побед.

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